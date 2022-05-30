Стилистка перечислила старящую женщин одежду

Журналистка Тамсен Фадал считает, что крупный принт на одежде визуально старит женщин

Американская журналистка перечислила предметы гардероба, которые визуально старят женщин и портят их фигуру. На посты в ее TikTok-аккаунте обратила внимание редакция The Sun.

В первую очередь 51-летняя стилистка Тамсен Фадал посоветовала отказаться от одежды, на которую нанесен чересчур крупный принт. «Мы часто видим огромные цветы на женских платьях и рубашках. Вместо них следует искать вещи с мелким рисунком — они могут омолодить вас как минимум на 10 лет», — считает специалистка.

По словам эксперта, необходимо также избавиться от устаревших моделей джинсов, например, брюк капри или штанов фасона mom. «У каждой женщины есть джинсы 10- и 20-летней давности, которые все еще им подходят. Но лучше потратить время и купить современную вещь, чем ходить в старой. Выделите день для шопинга и подберите новые идеальные джинсы», — уточнила она.

В заключение журналистка порекомендовала инвестировать деньги только в те предметы гардероба, которые подчеркивают достоинства фигуры. «Не гонитесь за трендами — покупайте одежду по вашим пропорциям, чтобы она служила вам долгие годы», — объяснила Фадал.

В марте стилистка из Лондона Габриэль Тир назвала предметы гардероба, которые способны визуально прибавить лишних лет любой женщине. В список вошли монохромные наряды черного цвета и одежда oversize. Эксперт также посоветовала отказаться от массивной обуви — в частности, от грубых сапог и лоферов.

