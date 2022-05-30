Стилистка назвала идеальное для любой фигуры платье

Стилистка Эбби Макхейл назвала платье с завышенной талией идеальным для любой фигуры

Стилистка Эбби Макхейл назвала идеальный для всех типов женской фигуры фасон платья. Мнение эксперта приводит The Sun.

Речь идет об универсальном наряде в стиле ампир, которому свойственна завышенная талия. Данный крой подчеркивает грудь маленького размера или, напротив, поддерживает большой бюст. Кроме того, указанный предмет гардероба скрывает любые недостатки силуэта: он снабжен расширяющимися книзу рукавами-крылышками с фалдами, которые придают рукам изящность, подчеркнула Макхейл.

По словам стилистки, в настоящее время в магазинах продаются подобные платья разной длины и расцветки. При этом упомянутый фасон никогда не выйдет из моды и может использоваться при создании как классических, так и повседневных образов.

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