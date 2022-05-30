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Стилистка назвала идеальное для любой фигуры платье

Стилистка Эбби Макхейл назвала платье с завышенной талией идеальным для любой фигуры

Фото: New Look

Стилистка Эбби Макхейл назвала идеальный для всех типов женской фигуры фасон платья. Мнение эксперта приводит The Sun.

Речь идет об универсальном наряде в стиле ампир, которому свойственна завышенная талия. Данный крой подчеркивает грудь маленького размера или, напротив, поддерживает большой бюст. Кроме того, указанный предмет гардероба скрывает любые недостатки силуэта: он снабжен расширяющимися книзу рукавами-крылышками с фалдами, которые придают рукам изящность, подчеркнула Макхейл.

По словам стилистки, в настоящее время в магазинах продаются подобные платья разной длины и расцветки. При этом упомянутый фасон никогда не выйдет из моды и может использоваться при создании как классических, так и повседневных образов.

Ранее российский историк моды, искусствовед Александр Васильев назвал один подходящий каждому человеку цвет. Так, эксперт заявил, что кобальтовый синий тон универсален для всех, независимо от оттенка волос того, кто его выбирает.

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Алина Гостева
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