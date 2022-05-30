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Двух пострадавших при взрыве в Мелитополе госпитализировали

РИА Новости: двум пострадавшим при взрыве в Мелитополе потребовалась госпитализация

Фото: РИА Новости

Двум жителям Мелитополя, пострадавшим при взрыве в центре города, потребовалась госпитализация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной военно-гражданской администрации.

По его словам, на данный момент раненые находятся в одной из городских больниц. «Состояние уточняется», — указал инсайдер.

Взрыв в центре Мелитополя произошел утром 30 мая. Предположительно, был подорван автомобиль, припаркованный неподалеку от здания администрации. Пострадали как минимум три человека.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее терактом, за исполнением которого стояла украинская диверсионно-разведывательная группа.

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Алевтина Запольская
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