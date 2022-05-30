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Экономика

Названы вакансии для пенсионеров с зарплатой в 200 тысяч рублей

«Работа.ру»: вакансия ортодонта самая высокооплачиваемая для пенсионеров

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Одну из самых высоких зарплат готовы платить ортодонту в Астрахани — до 200 тысяч рублей, говорится в исследовании «Работы.ру», передают «Известия». Сервис составил список самых высокооплачиваемых вакансий, на которые могут претендовать пенсионеры.

В списке оказалась и должность начальника производства в Дагестане, которому предлагают заработок 200 тысяч рублей. Специалисту нужно будет проводить анализ работы производственного процесса, обучать персонал, внедрять новые идеи. На 160 тысяч рублей может рассчитывать семейная пара с проживанием в поселке Княжье Озеро в Подмосковье: мужчина должен будет выполнять обязанности водителя, а женщина — убирать и два часа в день сидеть с ребенком.

В Новом Уренгое зарплату до 150 тысяч рублей обещают водителю автобуса, доход до 80 тысяч рублей доступен швее в Новосибирске, более 70 тысяч рублей может зарабатывать ювелир в Пермском крае.

Ранее «Работа.ру» назвала самые высокооплачиваемые профессии в мае в Москве. Так, до 350 тысяч рублей предлагают зубному технику в частной лаборатории. От 300 тысяч рублей в столице предлагается экономке, она должна проживать в семье, заниматься шопингом по заказу нанимателя.

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Платон Щукин
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