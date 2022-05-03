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Названы самые высокооплачиваемые профессии в мае

«Работа.ру»: зубной техник и экономка стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в мае

Фото: Pixabay

Сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые профессии в мае в Москве. В первой тройке оказались зубной техник, экономка и автослесарь, передает РИА Новости.

Одну из самых высокий зарплат, до 350 тысяч рублей, предлагают зубному технику в частной лаборатории. Специалист станет работать с винирами и цирконом, изготавливать несъемные конструкции.

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От 300 тысяч рублей в столице предлагается экономке, она должна проживать в семье, заниматься шоппингом по заказу нанимателя. Среди требований к соискательнице — знание английского языка и VIP-гардероба, стрессоустойчивость, наличие загранпаспорта и готовность к длительным командировкам.

От 250 рублей сможет заработать в Москве программист, специалистам из других городов предлагается общежитие, всем сотрудникам обеспечивают бесплатные обеды. До 250 тысяч получит главный инженер-конструктор на производстве автоприцепов.

Зарплату до 220 тысяч рублей работодатели готовы платить бизнес-аналитику, который будет готовить презентации, участвовать в оценке новых проектов, частично на удаленке.

До 200 тысяч — в составе оклада и процента от продаж — предлагается менеджеру по продажам металлопроката. Столько же может заработать автослесарь-моторист. В его обязанности входит капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей, техобслуживание и ремонт автомобилей.

Ранее в HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые вакансии для подработки. Менеджер выездного туризма в Иркутске может получать от 100 до 300 тысяч рублей до вычета налогов. Также в детском лагере на Алтае открыта вакансия повара с зарплатой от 150 тысяч рублей на руки.

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Марина Совина
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