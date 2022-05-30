Вассерман дал совет школьникам для успешной сдачи ЕГЭ

Вассерман посоветовал выпускникам искать закономерности в заданиях при подготовке к ЕГЭ

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман дал совет для успешной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В беседе с изданием News.ru он посоветовал выпускникам российских школ искать закономерности в заданиях для подготовки к экзамену.

Вассерман заявил, что последние 25 лет российское образование откатывается к заучиванию учениками фактов без изучения связей между ними, в то время как, по его мнению, школьники должны сами искать и понимать закономерности.

«Чтобы запомнить, что треугольник со сторонами три, четыре и пять — прямоугольный — требуется не намного меньше усилий, чем на то, чтобы понять какое-нибудь одно из бесчисленных доказательств теоремы Пифагора, из которых этот факт следует более чем очевидно», — отметил парламентарий.

По словам публициста, в подготовке к экзамену по истории поможет «понимание движущих процессов». «Например, упадок Восточной Римской империи тесно связан с крестовыми походами из Западной Европы против основных торговых партнеров Византии, арабов», — добавил он.

Такой подход поможет запомнить, что оба взятия Константинополя — в 1204 и в 1453 годах — случились после начала крестовых походов, отметил Вассерман. «Если дадут на выбор несколько дат, вы сразу же отбросите те из них, что раньше 1100 года», — добавил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила провести реформу ЕГЭ. Она заявила, что в экзамен необходимо добавить более творческие задания. По мнению депутата, школьники не всегда понимают, о чем пишут, и автоматически транслируют то, что зазубрили.