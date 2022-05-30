Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам спрогнозировали теплую погоду

Сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал тепло жителям Центральной России

Фото: Pixabay

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал россиянам из Центральной России тепло на предстоящей неделе. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в понедельник, 30 мая, в регионе под утро воздух остынет до плюс 3-8 градусов, а днем майское солнце прогреет воздух до плюс 16-21, лишь вечером кое-где могут появиться незначительные дожди.

Во вторник, 31 мая, прогнозируются интенсивные ливни, с вероятностью 80 процентов возможна гроза. Днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла, а ночью от девяти до 14 градусов выше нуля. По словам синоптика, метеорологическое лето для жителей России стартует «под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным».

«Даже в темное время суток будет уже плюс 10-15, после полудня воздух прогреется до плюс 19-24. В четверг прошумят грозовые дожди, минимальная температура плюс 11-16, днем плюс 21-26 градусов», — сказал Тишковец.

При этом, по его словам, в пятницу, 3 июня, холодный фронт и скоротечные дожди «немного смажут летнее тепло, из-за чего ночью посвежеет до плюс 9-14, а днем до плюс 18-23».

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в России летом ожидается чередование волн холода и тепла. По словам синоптика, местами воздух может прогреться до 30 градусов тепла на несколько дней. Старков спрогнозировал переменчивую погоду летом как в Москве, так и по всей России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинские военные попытались прорвать линию обороны и потерпели поражение
Россиянам спрогнозировали теплую погоду
Минфин оценил необходимый объем средств для повышения пенсий в России
Блогерша изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа и удивила фанатов
Западные элиты обеспокоились поиском законного способа завладеть активами России
Россиян предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения
В России предложили снизить добычу нефти на треть
В России появились четыре новых города-миллионника
Теннисист Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос»
В Мариуполе обнаружили сотни медкарт детей с указанием здоровых органов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.