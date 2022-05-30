Россиянам спрогнозировали теплую погоду

Сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал тепло жителям Центральной России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал россиянам из Центральной России тепло на предстоящей неделе. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в понедельник, 30 мая, в регионе под утро воздух остынет до плюс 3-8 градусов, а днем майское солнце прогреет воздух до плюс 16-21, лишь вечером кое-где могут появиться незначительные дожди.

Во вторник, 31 мая, прогнозируются интенсивные ливни, с вероятностью 80 процентов возможна гроза. Днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла, а ночью от девяти до 14 градусов выше нуля. По словам синоптика, метеорологическое лето для жителей России стартует «под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным».

«Даже в темное время суток будет уже плюс 10-15, после полудня воздух прогреется до плюс 19-24. В четверг прошумят грозовые дожди, минимальная температура плюс 11-16, днем плюс 21-26 градусов», — сказал Тишковец.

При этом, по его словам, в пятницу, 3 июня, холодный фронт и скоротечные дожди «немного смажут летнее тепло, из-за чего ночью посвежеет до плюс 9-14, а днем до плюс 18-23».

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в России летом ожидается чередование волн холода и тепла. По словам синоптика, местами воздух может прогреться до 30 градусов тепла на несколько дней. Старков спрогнозировал переменчивую погоду летом как в Москве, так и по всей России.