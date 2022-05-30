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Жених отказался выполнять единственное требование невесты и испортил свадьбу

Пользовательница Reddit рассказала, как жених бросил в нее торт на их свадьбе

Фото: Wedding Dreamz / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее жених отказался выполнять единственное ее требование, касавшееся свадьбы, и испортил торжество. Девушка рассказала, что просила мужчину не бросать торт ей в лицо на празднике, но он все же сделал это.

Автор поста написала, что вышла замуж на прошлой неделе. «Единственное, о чем я попросила своего жениха, — не бросать торт мне в лицо», — отметила героиня истории. По словам невесты, у нее были подозрения, что мужчина мог посчитать такой поступок смешным. Она же, напротив, не могла назвать подобный розыгрыш забавным.

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«Я не хотела испортить макияж, на нанесение которого ушло несколько часов. Я не хотела, чтобы мое дорогое свадебное платье было в торте», — высказалась девушка. Рассказчица добавила, что жених пообещал выполнить ее просьбу.

«Пришло время нарезать торт. Что сделал мой жених? Влепил торт мне в лицо!» — пожаловалась автор истории. Невеста отметила, что ее опасения подтвердились: торт испортил и макияж, и платье. До конца церемонии девушка наигранно улыбалась, а затем выплеснула ярость, вызванную розыгрышем, на своего супруга. В ответ мужчина заявил, что его жена слишком драматизирует, и призвал ее наслаждаться тем, что они молодожены.

В комментариях к посту на Reddit многие заняли сторону рассказчицы и раскритиковали ее жениха. «У меня такое чувство, что ты уже должна разговаривать с адвокатом по разводам», — написал один из пользователей в комментариях. По мнению некоторых юзеров, жених поступил неуважетельно по отношению к невесте. Многие также отметили, что считают такую «традицию» глупой и неуместной.

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Олег Давыдов
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