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Китаю предсказали худший за всю историю урожай

Доцент РЭУ Тимофеев заявил, что эмбарго на пшеницу страшит мир сильнее нефтяной блокады

Фото: Pixabay

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что в мире нарастает дефицит зерна. На фоне прекращения или уменьшения поставок товара из Украины страх перед голодом может стать ведущим, сообщил он в беседе с агентством «Прайм».

Тимофеев допустил, что эмбарго на пшеницу страшит мир сильнее нефтяной блокады. Он отметил, что страны мира разными способами отреагировали в текущей ситуации. Ряд из них стали убирать зерно в «амбары», а другие начали продавать товар по высоким ценам.

При этом наибольшая опасность грозит Африке, поскольку жители ее бедных стран тратят на еду до 60 процентов дохода, а граждане развитых государств — около 10 процентов. Также в последнее время в мире наблюдались природные катаклизмы, уменьшающие урожай — например, засуха в США. Эксперт предсказал Китаю худший урожай за всю его историю.

«Китай в результате сильных наводнений прошлой осенью также может столкнуться с худшим за всю историю урожаем», — подчеркнул он.

Экономист добавил, что Россия и Украина в совокупности составляют порядка 30 процентов мирового экспорта пшеницы.

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Марина Совина
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