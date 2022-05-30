Китаю предсказали худший за всю историю урожай

Доцент РЭУ Тимофеев заявил, что эмбарго на пшеницу страшит мир сильнее нефтяной блокады

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что в мире нарастает дефицит зерна. На фоне прекращения или уменьшения поставок товара из Украины страх перед голодом может стать ведущим, сообщил он в беседе с агентством «Прайм».

Тимофеев допустил, что эмбарго на пшеницу страшит мир сильнее нефтяной блокады. Он отметил, что страны мира разными способами отреагировали в текущей ситуации. Ряд из них стали убирать зерно в «амбары», а другие начали продавать товар по высоким ценам.

При этом наибольшая опасность грозит Африке, поскольку жители ее бедных стран тратят на еду до 60 процентов дохода, а граждане развитых государств — около 10 процентов. Также в последнее время в мире наблюдались природные катаклизмы, уменьшающие урожай — например, засуха в США. Эксперт предсказал Китаю худший урожай за всю его историю.

«Китай в результате сильных наводнений прошлой осенью также может столкнуться с худшим за всю историю урожаем», — подчеркнул он.

Экономист добавил, что Россия и Украина в совокупности составляют порядка 30 процентов мирового экспорта пшеницы.

