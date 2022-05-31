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США потратят до 10 миллионов долларов на «гражданский активизм» в Сербии

USAID выделит до $10 млн на программу «усиления гражданского активизма» в Сербии

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить до 10 миллионов долларов на программу по «усилению гражданского активизма» в Сербии. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на соответствующий грант.

Как следует из документа, целью является усиление вовлеченности населения в процессы развития и реформирования общества. Как считают американские специалисты, данная программа, помимо прочего, привлечет новых гражданских лидеров из числа молодежи.

Ожидается, что проект будет реализован в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что США выделят 35 миллионов долларов на программу «поддержки демократии» и борьбу с «пагубным иностранным влиянием» в Центральной Европе.

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Ксения Назарова
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