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Италия отказалась выдавать России бывшего гендиректора Антипинского НПЗ

«Ъ»: Италия отказала РФ в выдаче задержанного экс-директора Антипинского НПЗ Лисовиченко

Фото: Pixabay

Суд итальянского города Бари отказал в удовлетворении запроса Генпрокуратуры России в выдаче бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко, задержанного в феврале. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам адвоката Руслана Елканова, судья принял во внимание ходатайство местной городской прокуратуры, указавшей, что в России нет тюрем, в которых мог бы содержаться 71-летний человек с недавно перенесенным инфарктом и рядом других серьезных заболеваний. Также надзорный орган счел, что Лисовиченко не представляет угрозы для общества и с криминальными структурами не связан.

Лисовиченко находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями с 18 июля 2019 года. В июне 2020 года Тверской суд Москвы заочно арестовал его по делу о мошенничестве.

16 февраля Следственный комитет в Тюмени обвинил Лисовиченко в мошенничестве. По версии следствия, перед увольнением в 2018 году глава НПЗ незаконно выписал себе премию за хорошую работу в размере десяти миллионов долларов.

В 2019 году внутренняя проверка, выявила применение мошеннических схем при реализации продукции и заключении предприятием договоров об оказании услуг. Завод завершил 2018 год с убытком в 35 миллиардов рублей, общий долг предприятия превышает 5 миллиардов долларов.

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Марина Совина
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