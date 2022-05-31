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Минобороны заявило о найденных на «Азовстали» заминированных телах

Минобороны заявило, что в фургоне на «Азовстали» обнаружены заминированные тела бойцов ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В подземных сооружениях завода «Азовсталь» в Мариуполе был обнаружен в фургон с заминированными телами украинских военнослужащих. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские саперы нашли четыре мины — они располагались в фургоне с неработавшей системой охлаждения, где были складированы 152 тела военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Массы взрывчатого вещества было достаточно, чтобы уничтожить все оставшиеся в фургоне тела, подчеркнул Конашенков.

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В оборонном ведомстве доложили, что украинские военные заминировали тела по указанию Киева с целью обвинить Россию в их уничтожении. В ближайшее время тела будут переданы Украине, сообщил Конашенков.

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе. Под контроль российских войск перешли подземные сооружения завода, в которых прятались военные ВСУ, добавили в ведомстве. Там подсчитали, что всего в плен с территории завода сдались 2439 украинских военнослужащих.

До взятия Мариуполя металлургический комбинат «Азовсталь», по утверждению представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, был одним из основных очагов сопротивления. Завод находится на побережье Азовского моря, его площадь составляет 11 квадратных километров — это одна пятнадцатая часть всего Мариуполя. На территории промзоны находится 41 цех и 80 подсобных зданий, также у «Азовстали» есть свой грузовой порт.

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Анастасия Шейкина
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