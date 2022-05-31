В зоопарке Омска поселились два экзотических бельчонка

В Омске в зоопарке «Детский ЭкоЦентр» поселились два экзотических бельчонка. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на учреждение.

В зоопарк попадают бельчата, которые найдены людьми возле жилых домов и даже на балконах.

На данный момент там проживает три обычные белки, к ним присоединились еще двое животных.

«Не каждый зоопарк может ими похвастаться. Но повезло, наконец, повезло! Два бельчонка приехали к нам из Перми, прошли карантин, и будут обживать новый вольер», — сообщили в зоопарке.

Ранее стало известно, что в Новосибирском зоопарке родились гудзонские волчата — три самки и один самец. 2 июня волчатам исполнится один месяц. Сотрудники учреждения рассказали, что животные выглядят крепкими и здоровыми, мать-волчица сама справляется с их вскармливанием.