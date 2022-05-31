Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В зоопарке Омска поселились два экзотических бельчонка

В зоопарке Омска поселились два экзотических бельчонка

Фото: Jurgen & Christine Sohns / Globallookpress.com

В Омске в зоопарке «Детский ЭкоЦентр» поселились два экзотических бельчонка. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на учреждение.

В зоопарк попадают бельчата, которые найдены людьми возле жилых домов и даже на балконах.

На данный момент там проживает три обычные белки, к ним присоединились еще двое животных.

«Не каждый зоопарк может ими похвастаться. Но повезло, наконец, повезло! Два бельчонка приехали к нам из Перми, прошли карантин, и будут обживать новый вольер», — сообщили в зоопарке.

Ранее стало известно, что в Новосибирском зоопарке родились гудзонские волчата — три самки и один самец. 2 июня волчатам исполнится один месяц. Сотрудники учреждения рассказали, что животные выглядят крепкими и здоровыми, мать-волчица сама справляется с их вскармливанием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Греция поставит Украине танки советского образца
Россияне признались в готовности влезть в долги ради отпуска
В Петербурге иномарка на большой скорости сбила велосипедиста и попала на видео
Видео кричащего от боли на эпиляции мужчины прославило его в сети
Пластический хирург назвала самые популярные способы изменения формы губ
Россиянин забил до смерти не покормившую трехлетнего сына сожительницу
В США заявили о возможности передать Украине РСЗО с дальнобойными ракетами
Против напавших на российского журналиста возбудили уголовное дело
Евросоюз сократит экспорт нефти из России на 92 процента
Нарколог сравнил вред от обычных сигарет и электронных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.