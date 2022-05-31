Британские подростки пожаловались на кризис стоимости жизни на фоне санкций

Bloomberg сообщил, что 93% британских подростков пожаловались на кризис из-за санкций

Большая часть (93 процента) британских детей в возрасте от 11 до 18 лет пожаловались на кризис стоимости жизни на фоне антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование организации Yorkshire Building Society.

В основу исследования легли результаты опроса тысячи подростков из Великобритании. Эксперты выяснили, что 77 процентов респондентов данной возрастной группы сообщили, что слышали разговоры родителей или опекунов о необходимости сократить расходы. Кроме того, 61 процент подростков выразил опасения, что у их родителей недостаточно денег.

Ранее глава энергетической компании E.ON Майкл Льюис предрек «топливную нищету» почти 40 процентам британских семей. По его словам, к осени 2022 года ценовой порог на энергию в Великобритании может достичь трех тысяч фунтов. Он призвал британское правительство немедленно вмешаться в ситуацию, однако не уточнил, какие конкретно меры должны быть предприняты.