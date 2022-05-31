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Американский банк заявил о планах сохранить присутствие в России

FT: американский банк Citi может сохранить лицензию в РФ, но уменьшит свое присутствие

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Крупнейший международный банк Citygroup может сохранить банковскую лицензию и продолжить проведение некоторых операций в России, но уменьшит свое присутствие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times (FT).

По словам исполнительного директора компании Джейн Фрейзер, решение об масштабах присутствия Ситибанка еще не принято, но будет «меньше, чем было».

Банк с апреля прошлого года находится в процессе продажи своего розничного бизнеса в России. По словам Фрейзер, Citigroup нацелена закрыть сделку как можно быстрее. При этом крупнейшая частная кредитная организация России, Альфа-банк, ранее уже отказалась от покупки Ситибанка.

По состоянию на 1 января Ситибанк занимал 20-е место в России по объему активов (707 миллиардов рублей) и 25-е по размеру капитала (64,4 миллиарда). При этом обязательства банка перед физлицами намного превышают объем выданных им кредитов: 160 миллиардов рублей против 40 миллиардов.

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Марина Совина
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