Экономист Голубовский назвал золото лучшей альтернативой доллару и евро

Сегодня хранить сбережения в долларах и евро в России — это не вариант, считает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. По его словам, неизвестно, что может произойти с валютами уже на следующий год. Лучшая альтернатива для длительного хранения средств — золото, отметил специалист.

Альтернатива доллара и евро — это золото в слитках и монетах Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом»

Хранение сбережений

Аналитик убежден, что неделя к неделе в России может произойти дефляций. Поэтому он посоветовал несколько вариантов хранения сбережений.

«Для обычных людей, если нет желания иметь дело с долларом и евро, что совершенно справедливо, есть три варианта. Если нужны накопления на квартал или полгода, то лучше использовать накопительный рублевый счет в надежном банке. Сейчас это выгодно, потому что по рублю очень высокая ставка. Либо, если смотреть вдаль и думать о долгосрочных инвестициях, то это золото. Еще один вариант — если вы работаете на фондовом рынке, то это рублевые облигации», — посоветовал он.

Дмитрий Голубовский считает, что судьба доллара и евро в России остается под вопросом.

«В этом году свободное обращение еще будет, наверное, даже к осени они подорожают. Но что будет в следующем году, я понятия не имею. Хранение в долларах и евро сегодня не вариант. Хотя они и кажутся привлекательными. Во-первых, инфляция высокая и у доллара, и у евро. Во-вторых, проценты по этим валютам нигде вы не получите. Более того, банки сейчас будут очень неохотно эти вклады открывать, а возможно, и брать комиссию. Потому что они не смогут их инвестировать», — заявил аналитик.

Можно купить банкноты и хранить их под подушкой. Но какой смысл хранить бумажки, которые будут подвержены инфляции и могут быть совершенно спокойно забанены по номерам? Мало кто это знает Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом»

Варианты для бизнеса

Экономист считает, что бизнесу тоже необходимо пересмотреть варианты оплаты.

«С какой страной бизнес ведет дела, валютой той страны ему предпочтительней пользоваться на сегодняшний день. Чтобы избегать рисков, связанных с транзакциями с долларом и евро. Для этого необходимо создать определенные отношения с контрагентами, чтобы они пошли на подобного рода деловые отношения», — подсказал он.

При этом Дмитрий Голубовский убежден, что вопрос оплаты и покупки для крупных российских институтов нужно решать исключительно на политическом уровне.

Просто так эти вопросы не решаются. Каждая страна должна понять, насколько для нее это политически приемлемо Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом»

«Например, может быть политическая договоренность с Индией, что она позволит размещать у себя резервы российского банка», — заключил аналитик.

Ранее была названа причина нестабильных колебаний рубля. По мнению эксперта, снижение ключевой ставки могло привести к укреплению доллара только на 2-3 рубля, так как ситуация с ликвидностью рубля и иностранной валюты радикально так и не изменилась, импорт все еще не начал восстанавливаться. В то же время, Центральный Банк постепенно снимает ограничения на валютном рынке, и именно это стало причиной более явной динамики курса.

