Нарколог сравнил вред от обычных сигарет и электронных

Нарколог Каторгин заявил, что электронные сигареты в разы быстрее вызывают зависимость

Многие люди сейчас переходят с обычных сигарет на электронные сигареты, вейпы и альтернативные системы нагревания табака, рассказал «Ленте.ру» психиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин. По его словам, эти устройства также формируют никотиновую зависимость и могут быть даже вреднее классических сигарет.

«Степень поражения легких от них в несколько раз быстрее. Зависимость также формируется в 2-3 раза быстрее, поскольку там несколько другой механизм воздействия их на мозг, связанный с центрами удовольствия: с серотонином, дофамином», — обратил внимание врач.

По словам Каторгина, так как альтернативные сигаретам девайсы выглядят красиво и модно и легко доступны в продаже, они привлекают молодежь и других людей, которые хотят быть в тренде. «Никотиновая зависимость является достаточно серьезным расстройством, и она, кстати, очень помолодела — сейчас никотиновую зависимость ставят в 11-12 лет, поэтому не начинайте, товарищи, курить или бросайте это дело», — предостерег нарколог.

Он также отметил, что на фоне никотиновой зависимости часто формируются другие зависимости, так как после никотина люди, по словам специалиста, пробуют марихуану, а затем другие психоактивные вещества.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что распространенность курения в России снизилась до 20,3 процентов, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила вред от курения для планеты. По данным организации, ежегодно из-за курения в атмосферу выбрасывается 84 миллиона тонн углекислого газа, что равняется примерно одной пятой части выбросов, производимых пассажирскими авиакомпаниями.

