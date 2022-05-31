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Среда обитания

Оценен вред от курения для планеты

ВОЗ: курение ежегодно провоцирует выброс 84 миллионов тонн углекислого газа в атмосферу

Фото: Sara Kurfeß / Unsplash

Ежегодно из-за курения в атмосферу выбрасывается 84 миллиона тонн углекислого газа — примерно одна пятая часть выбросов, производимых пассажирскими авиакомпаниями. Вред от курения для планеты оценила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе под названием «Табак: отравление нашей планеты».

Табачные изделия содержат более семи тысяч токсичных химических веществ. Окружающую среду загрязняют почти 4,5 триллиона фильтров от уже выкуренных сигарет. Кроме того, каждый год курение провоцирует более восьми миллионов смертей. На ежегодное функционирование отрасли «расходуется» 600 миллионов деревьев, 200 тысяч гектаров земли и 22 миллиарда тонн воды. Все эти факторы усиливают глобальное потепление.

В организации отметили, что расходы по очистке окружающей среды от загрязнения, связанного с деятельностью табачной промышленности, ложатся скорее на налогоплательщиков, чем на саму индустрию. В Китае, по данным аналитиков, на такие расходы уходит около 2,6 миллиарда долларов (около 159,1 миллиарда рублей) в год, в Индии — около 766 миллионов долларов (примерно 46,8 миллиарда рублей), а в Бразилии и Германии — более 200 миллионов долларов (около 12,2 миллиарда рублей).

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В некоторых странах и городах, таких как Франция, Испания, Сан-Франциско табачная промышленность несет ответственность за устранение тех загрязнений, которые она создала. В ВОЗ призвали другие города и страны последовать этому примеру, помочь фермерам выращивать экологически чистый табак, ввести на него более высокие налоги, а также предложить вспомогательные услуги, помогающие курящим избавиться от привычки.

Ранее в феврале в ООН назвали неочевидную опасность сигарет. По словам экспертов, ежегодно в мире производят более шести триллионов сигарет, фильтры которых зачастую содержат микропластик. Окурки редко утилизируются должным образом и разлагаются на поверхности Земли под воздействием солнечного света и влаги — за счет этого в атмосферу выделяются микропластик, тяжелые металлы и другие токсичные химические вещества.

Полина Кислицына
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