Врач подсказала доступный каждому способ избавиться от мигрени

Невролог Кудрявцева: упражнения для шеи и прогулки помогут справиться с головной болью

Врач-невролог, вестибулолог, кандидат медицинских наук Анна Кудрявцева предупредила, что анальгетики помогают при мигрени, но вызывают привыкание. В беседе с изданием «Доктор Питер» она подсказала, что справиться с головной болью без лекарств помогут упражнения и пешие прогулки.

По словам Кудрявцевой, помочь избавиться от боли и снять зажимы в шейном отделе позвоночника способен доступный каждому способ — физические упражнения для шеи, которые нужно выполнять каждые три часа в течение дня. Прежде всего, рассказывает врач, это наклоны головы. «Наклоните голову к правому плечу, следя за тем, чтобы левое плечо не поднималось. Вы почувствуете натяжение. Задержитесь в этом положении примерно 30 секунд. Повторите наклоны по три раза в каждую сторону», — объяснила она.

«Повороты головы. Встаньте прямо, поверните голову вправо и посмотрите назад через правое плечо. Удерживайте положение 10 секунд, повторите три раза в каждую сторону», — описала врач еще одно упражнение. «Сведение и разведение лопаток. Расслабьте плечи, представьте, что между лопатками находится теннисный мяч, затем сведите лопатки вместе, чтобы сжать воображаемый мяч. Повторите 10 раз», — продолжила рекомендации она.

В целом, отметила Кудрявцева, физическая активность может стать профилактикой головной боли. Так, при мигренях она рекомендует совершать пешие прогулки хотя бы в течение получаса в день. «Это особенно отмечают те, кто часто ездит за рулем. Помимо уменьшения приступов головной боли, пациенты наблюдают снижение тревожности, уменьшение зажатости в шейном отделе позвоночника, болей в спине», — рассказывает специалист, добавляя, что люди описывают улучшения так: «Как будто голова просветлела».

Помимо этого, могут помочь занятия йогой и растяжкой, а также медитации, добавляет эксперт. Одна из самых распространенных разновидностей головных болей — головная боль напряжения, связанная с повышенным уровнем тревоги и стресса, и техники релаксации должны облегчить состояние, заключила Кудрявцева.

Ранее хирург Александр Бараш назвал мигрень одним из симптомов грозящей слепотой редкой болезни — инсульта глаза. Связь сильной головной боли и инсульта глаза врач установил после обращения к нему 47-летней Дары Лехон, многие годы страдавшей от мигрени.