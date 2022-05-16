Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвал мигрень одним из симптомов грозящей слепотой болезни

Хирург Александр Бараш назвал мигрень одним из симптомов инсульта глаза

Фото: Keira Burton / Pexels

Хирург Александр Бараш назвал мигрень одним из симптомов грозящей слепотой редкой болезни — инсульта глаза. Об этом сообщило издание Today.

Связь сильной головной боли и инсульта глаза врач установил после обращения к нему 47-летней Дары Лехон, многие годы страдающей от мигрени. Однажды утром женщина проснулась с сильной головной болью, но не придала этому значения, так как страдала от нее долгие годы. Беспокойство у нее вызвали пятна, перекрывающие изображения в одном глазу.

Материалы по теме:
От стресса до инфаркта Разработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
От стресса до инфарктаРазработан высокочувствительный тест для ранней диагностики и профилактики ИБС
15 апреля 2016
Защита для сердца. В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
Защита для сердца.В России нашли способ восстановить клетки при диабете. Как он работает?
28 ноября 2021

«Это называется окклюзией артерии сетчатки и считается инсультом глаза», — сразу же поставил диагноз Александр Бараш, выслушав жалобы пациентки.

Он добавил, что инсульт глаза обычно проявляется безболезненной потерей зрения в одном глазу, а не в обоих одновременно, и часть зрения блокируется.

По словам хирурга, глазной инсульт случается по тем же причинам, что и обычный: из-за высокого давления, диабета и высокого уровня холестерина.

Глазной инсульт, отметил Бараш, нужно оперативно лечить. Сначала врачи убеждаются, что болезнь не повредила мозг, а затем назначают терапию.

Ранее кардиолог рассказала о возможности инфаркта при нормальном кровяном давлении. По словам эксперта, возможность инфаркта сохраняется и при нормальном давлении, уровне холестерина и сахара в крови. К инфаркту ведут эмоциональные проблемы, которые накапливаются годами. Поэтому количество инфарктов, инсультов, аритмий, гипертонии и прочих сердечно-сосудистых заболеваний растет год от года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Рестораны «Макдоналдс» возобновят работу под другим брендом
США передали Украине гаубицы без блоков управления
Популярная европейская страна отменила все ограничения на въезд для россиян
Названы причины засекреченных в СССР падения самолета на детсад и гибели детей
Умерла российская актриса Нина Мазаева
Звезда сериала «Настоящий детектив» открыл магазин по продаже марихуаны
В российском городе обнаружили неожиданно дорогой дом
Врач рассказал об опасности холодного душа для одной категории людей
Российский стилист назвал самые модные джинсы на лето
Британская разведка оценила действия белорусского спецназа на границе с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.