Врач назвал мигрень одним из симптомов грозящей слепотой болезни

Хирург Александр Бараш назвал мигрень одним из симптомов инсульта глаза

Хирург Александр Бараш назвал мигрень одним из симптомов грозящей слепотой редкой болезни — инсульта глаза. Об этом сообщило издание Today.

Связь сильной головной боли и инсульта глаза врач установил после обращения к нему 47-летней Дары Лехон, многие годы страдающей от мигрени. Однажды утром женщина проснулась с сильной головной болью, но не придала этому значения, так как страдала от нее долгие годы. Беспокойство у нее вызвали пятна, перекрывающие изображения в одном глазу.

«Это называется окклюзией артерии сетчатки и считается инсультом глаза», — сразу же поставил диагноз Александр Бараш, выслушав жалобы пациентки.

Он добавил, что инсульт глаза обычно проявляется безболезненной потерей зрения в одном глазу, а не в обоих одновременно, и часть зрения блокируется.

По словам хирурга, глазной инсульт случается по тем же причинам, что и обычный: из-за высокого давления, диабета и высокого уровня холестерина.

Глазной инсульт, отметил Бараш, нужно оперативно лечить. Сначала врачи убеждаются, что болезнь не повредила мозг, а затем назначают терапию.

Ранее кардиолог рассказала о возможности инфаркта при нормальном кровяном давлении. По словам эксперта, возможность инфаркта сохраняется и при нормальном давлении, уровне холестерина и сахара в крови. К инфаркту ведут эмоциональные проблемы, которые накапливаются годами. Поэтому количество инфарктов, инсультов, аритмий, гипертонии и прочих сердечно-сосудистых заболеваний растет год от года.

