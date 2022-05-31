В Венгрии выявили первый случай оспы обезьян

Минздрав Венгрии сообщил о первом случае заражения человека оспой обезьян

В Венгрии выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян, сообщила представитель Министерства здравоохранения Венгрии Сесилия Миллер. Ее слова приводит агентство Reuters.

Речь идет о 38-летнем мужчине. Пока неясно, выезжал ли он недавно за границу.

30 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах мира. В тот же день стало известно о первом летальном случае — в Нигерии умер 30-летний мужчина, у которого было сопутствующее заболевание.

К первостепенным признакам развития оспы обезьян можно отнести лихорадку, сильную головную боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Болезнь может длиться от двух до четырех недель.