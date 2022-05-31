Запорожские власти поставят в Мелитополе памятник советскому разведчику Судоплатову

В Мелитополе появится памятник советскому разведчику Павлу Судоплатову. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Судоплатов — это человек, который отдал всю свою жизнь служению народу. Мы обязательно поставим ему памятник в городе Мелитополе, где он родился», — заявил Балицкий, добавив, что «сделает все, чтобы этот памятник был».

Ранее власти Запорожской области приняли решение переименовать улицу в честь Судоплатова в Мелитополе. До этого она носила имя теоретика украинского национализма Дмитрия Донцова. Балицкий также распорядился установить мемориальную доску на доме № 1 на улице Павла Судоплатова.

Советский разведчик и сотрудник НКВД Павел Судоплатов родился в Мелитополе в 1907 году. В 1938 году он ликвидировал одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Евгения Коновальца. Кроме того, Судоплатов известен как организатор убийства Льва Троцкого.