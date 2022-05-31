Минобороны заявило о сбитом самолете ВСУ под Николаевом

Минобороны России заявило о сбитом украинском самолете Су-25 в Николаевской области

За минувшие сутки российской авиации удалось сбить самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Кобзарцы Николаевской области. Об этом во вторник, 31 мая, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что за прошедшие сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ.

Всего за сутки в результате ударов российской авиации удалось уничтожить до 290 солдат и 23 единицы вооружения и военной техники Украины, отметил Конашенков.

В Минобороны добавили, что всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее российское военное ведомство рассказало о сбитом украинском самолете Су-25 в Днепропетровской области.