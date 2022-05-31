Названы последствия частичного запрета ЕС на импорт российской нефти

Аналитик Правосудов предрек переориентацию рынков нефти после ограничений ЕС против России

Введение Евросоюзом (ЕС) частичного запрета на импорт российской нефти приведет к переориентации рынков и росту цен на энергоресурсы. О последствиях неполного эмбарго в рамках нового пакета европейских санкций в разговоре с «Лентой.ру» рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Переориентация рынков

До введения эмбарго на поставки российской нефти в Европу некоторые государства ЕС стали самостоятельно отказываться от российских энергоресурсов. Они предпочли иных поставщиков, а Москва, в свою очередь, стала продавать нефть на другие рынки. Произошла так называемая переориентация рынков, объяснил Сергей Правосудов.

«Еще до введения этих санкций была тенденция, что поставки морем в Европу сокращались, а поставки в Азию, наоборот, росли. В результате общий экспорт из России не снизился, а даже немного увеличился. То, что сейчас делают, похоже, пойдет по тому же пути. Им же нужно будет эту нефть чем-то возмещать — не покупаете вы в России, значит, нужно будет покупать ее где-то еще. Они будут брать нефть где-то в других странах, а эти страны будут покупать нефть в России. Плюс какие-то покупатели будут частично смешивать российскую нефть, что уже сейчас происходит. И будут объявлять, что это уже другая, не российская нефть, короче говоря, контрабандой заниматься», — сказал он.

Трубопроводы вне санкций

Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, запрет не будет касаться поставок нефти по трубопроводам. Он заявил, что это решение временное. По мнению Сергея Правосудова, так Европа пытается избежать энергетического кризиса.

По трубопроводам поставки будут вполне себе стабильны, возможно, даже увеличатся, потому что нефтепродукты, которые будут производиться в той же Венгрии, Чехии и Словакии можно продавать в соседние страны, где будет дефицит нефти Сергей Правосудов директор Института национальной энергетики

«Какой-нибудь завод в Чехии или Венгрии может получать нефть только по трубе, у него нет других вариантов. Можно, конечно, по железной дороге, но это дороже и сложнее. Именно поэтому трубопроводные поставки освободили от эмбарго», — считает аналитик.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пояснила, что Евросоюз получал по нефтепроводам треть сырья. Однако Польша и Германия решили полностью отказаться поставок российской нефти. Таким образом к концу года она будет поступать в ЕС только по нефтепроводу «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России.

Что будет с доходами России?

По подсчетам агентства Bloomberg, Москва недополучит около 22 миллиардов долларов нефтяных доходов из-за эмбарго ЕС. 12 из них составят потери от прекращения поставок по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Польшу и Германию. При этом доходы от продажи сырья по южным веткам «Дружбы» в страны Восточной Европы составят около шести миллиардов долларов. Расчеты основаны на данных об объемах поставок в 2021 году и средней цене на российскую нефть марки Urals в 2022 году в 85 долларов за баррель.

По словам Сергея Правосудова, высокие цены на нефть позволят избежать серьезных потерь. Россия переориентируется на другие рынки, в первую очередь Индию и Китай. При этом российские поставщики вынуждены продавать энергоресурсы с дисконтом, чтобы выдавить конкурентов.

Россия особенно не пострадает в данной схеме Сергей Правосудов директор Института национальной энергетики

Где будет покупать Европа?

Найти замену поставкам из России в Европу в короткие сроки непросто. Нефть, поступающая на переработку на заводы, должна быть определенных сортов, отмечает Сергей Правосудов.

«Заводы построены под определенные сорта нефти. Если вы привыкли перерабатывать нефть из России, которая имеет определенную плотность и содержание серы, вам нужно найти какой-то похожий сорт на мировом рынке, а не просто купить любую нефть. Так не получится, потому что нужно будет переделывать завод», — сказал аналитик.

Если брать по составу, то им подходит, например, иранская нефть, хотя Иран им тоже не особенно нравится. Тегеран просто переориентирует поставки. Те, кто покупал у него, будут покупать в России, а он будет продавать нефть в Европу, например. Будет некий круговорот нефти в природе Сергей Правосудов директор Института национальной энергетики

По словам Сергея Правосудова, переориентация рынков создает дефицит, что приводит к росту цен на нефть и нефтепродукты.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций после начала специальной военной операции на Украине. По его словам, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Договориться о новых ограничениях Европа долгое время не могла из-за позиции Венгрии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС фактически сократит на 90 процентов импорт нефти из России к концу 2022 года после достижения соглашения по эмбарго.