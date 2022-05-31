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Главный покупатель российского газа в Германии впервые заплатил по схеме Москвы

Компания Uniper провела первый платеж за газ по предложенной Россией схеме

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Компания Uniper, главный покупатель российского газа в Германии, провела первый платеж за топливо по новой схеме с использованием рублевого счета, предложенной Москвой, пишет Reuters.

«Как и другие компании в Германии и Европе, Uniper изменил метод оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро, в соответствии с новым механизмом платежей», — уточнили в компании.

В сообщении сказано, что первые платежи осуществлены в конце мая. В Uniper также отметили, что действуют в соответствии с санкциями и могут продолжать своевременно выполнять условия контракта.

Новая схема платежей, представленная в апреле, предполагает, что иностранный покупатель открывает в Газпромбанке два счета: валютный, куда импортер перечисляет средства в валюте контракта, долларах или евро, и рублевый, откуда деньги уходят поставщику после того, как обмен на рубли проведет сам банк.

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Платон Щукин
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