Сбербанк прокомментировал сообщения об отключении от SWIFT

Сбербанк сообщил о работе в штатном режиме при отключении от SWIFT

Сбербанк продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Отмечается, что отключение от SWIFT, согласованное в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза, не меняет текущую ситуацию в международных расчетах.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. При этом поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет.

В рамках новых ограничений также планируется отключение Сбербанка от системы SWIFT, запрет на вещание российских телеканалов в ЕС и расширение перечня лиц, чьи активы на территории объединения будут заморожены.