В Нальчике началось первенство СКФО по вольной борьбе среди юниоров

Первенство СКФО по вольной борьбе среди 200 юниоров до 24 лет началось в Нальчике

Первенство Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по вольной борьбе среди юниоров началось в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, всего в ежегодном отборе на всероссийские соревнования участвовали более 200 атлетов возрастом до 24 лет из всех регионов Северного Кавказа. Отмечается, что поединки спортсменов проходят в 10 различных весовых категориях.

На данный момент известно, что за призовые места будут бороться два спортсмена из Кабардино-Балкарии — Инал Шериев и Тамерлан Кумыков. Итоги первенства подведут 1 июня.

Согласно материалу, соревнования посвятили памяти подполковника Магомеда Дзахмишева, который скончался в 2010 году в ходе борьбы с терроризмом в республике.

В апреле региональный чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс» провели на территории Северной Осетии. Соревнования состоялось на пяти площадках, а основной базой стало профессиональное училище № 5 Владикавказа. Всего в чемпионате приняли участие 22 конкурсанта по 14 компетенциям. В этом году в список компетенций включены новые направления: дизайн плаката и межвузовские компетенции (учитель начальных классов и веб-разработка/программирование), а также компетенции для школьников: выпечка осетинских пирогов, дизайн плаката, поварское дело, портной.