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Перечислены самые неудачные фасоны топов для женщин с маленькой грудью

The Sun: блогерша назвала топы без бретелей неудачными для женщин с маленькой грудью

Фото: Unsplash

Блогерша перечислила фасоны топов, которые не подходят обладательницам груди маленького размера. Ее TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

Так, женщинам с небольшим бюстом юзерша с никнеймом stylefox порекомендовала отказаться от тренда на платок вместо топа, а также неудобных моделей без бретелей, которые придется постоянно подтягивать. Самыми неудачными она также назвала фасоны с глубоким V-образным декольте, которые неплотно прилегают к телу. Кроме того, согласно ее рекомендациям, следует избегать прямых квадратных вырезов.

По мнению стилистки, чтобы смоделировать идеальные формы, нет необходимости носить бюстгальтеры с эффектом пуш-ап. Для этого достаточно исключить из гардероба несколько упомянутых вещей — именно они визуально уменьшают грудь и доставляют дискомфорт в течение дня, спадая и оголяя тело.

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Упомянутый ролик набрал десятки тысяч просмотров и комментариев пользователей платформы. «Какие же топы тогда носить?», «Я ношу эти топы, потому что они придают мне уверенности в себе. Хотя я согласна с твоими замечаниями», «Совет: носите то, в чем вам комфортно», — высказывались они.

В апреле модный редактор Софи Кокетт перечислила самые удачные фасоны бикини для женщин с маленькой грудью. Журналистка призналась, что сама является обладательницей размера В (второй размер по российской системе). По ее мнению, необходимо обратить внимание на модели треугольной формы со специальными вкладышами, добавляющими объема, а также на актуальные перевернутые бикини на завязках.

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Полина Гераскина
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