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В СКР раскрыли подробности убийства студентки под Волгоградом

Житель Волгограда признался в убийстве 18-летней студентки из-за недовольства ее уборкой

Кадр: СУ СК РФ по Волгоградской области

В Следственном комитете России (СКР) раскрыли подробности убийства 18-летней девушки под Волгоградом. Об этом сообщает управление СКР по Волгоградской области.

По данным ведомства, днем 27 мая потерпевшая, которая за деньги помогала по хозяйству 43-летнему мужчине, пришла к нему в частный дом на Луговой улице. Подозреваемый был недоволен тем, как она убралась, из-за чего он несколько раз ударил жертву по голове. От полученных травм девушка скончалась. На следующий день он завернул ее тело в ковер, отнес к мосту на окраине города и выбросил в реку.

Об исчезновении студентки, как сообщалось ранее, в полицию заявили ее родители после того, как она перестала выходить на связь. Следователи возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Позже злоумышленника задержали. Он признался в содеянном, сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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