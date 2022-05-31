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В Магнитогорске заметили редкого белого воробья

Жительница Магнитогорска сняла на видео редкого белого воробья

В Магнитогорске местная жительница смогла запечатлеть на видео редкую птицу — белого воробья. Ролик, снятый очевидицей, во вторник, 31 мая, опубликовал портал Ura.ru.

На кадрах можно увидеть, как несколько воробьев прыгают среди прошлогодней листвы на поляне. При этом одна из птиц отличается от других необычным оперением белого цвета.

По словам автора видео, белого воробья она заметила рядом со своим домом. Женщина рассказала, что он прилетал на это место на протяжении нескольких дней вместе с другими птицами обычного окраса.

Как отмечает Ura.ru, белые воробьи встречаются крайне редко. При этом специалисты связывают их появление с мутациями внутри популяции или с загрязнением окружающей среды.

Варвара Кошечкина
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