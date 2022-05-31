Родственница пришла на свадьбу в подвенечном платье и нарвалась на критику

Daily Star: гостью обругали в сети за появление в белом платье на свадьбе родственницы

Родственница пришла на свадьбу в подвенечном наряде и нарвалась на критику в сети. Соответствующая публикация появилась на сайте Reddit.

На портале были размещены фотографии женщины, пришедшей на церемонию бракосочетания в силуэтном платье со шлейфом из белого кружева. Образ дополняли декорированный стразами клатч и акцентные украшения.

Известно, что пользователи сети обвинили гостью торжества в нарушении дресс-кода и обругали ее за попытку затмить невесту своим появлением. «Здесь дело не только в цвете, но и в фасоне. Если бы платье было коктейльным, это не выглядело бы так странно», «Она забыла фату», «Надо было вылить на нее два бокала красного вина», «Это же классический свадебный наряд! Ужас», — высказывались юзеры в комментариях.

Ранее в мае невеста решила отомстить сводной сестре за попытку перещеголять ее на свадьбе. Родственница заявила, что желает надеть белое платье на церемонию бракосочетания. По этой причине виновница торжества заставила своего отца украсть наряд, а затем устроила в нем фотосессию. Невеста призналась, что платье ей нравилось и, к тому же, оно было дорогим, поэтому она присвоила его.