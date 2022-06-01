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Опубликовано видео с жалующимися на приказы командования морпехами ВСУ

Опубликовано видео с морпехами 18-го батальона ВСУ, жалующимися на приказы командования

Солдаты 18 батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение, в котором пожаловались на приказы командования. Ролик опубликовал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Итог вчерашнего "успешного" наступления на Херсон — обращение солдат ВСУ отдельного 18 батальона морской пехоты к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому — с отказом дальше "наступать" и выполнять преступные приказы, приводящие к потерям среди личного состава», - пишет Кива в аннотации к видео.

Военные, предположительно, из 18 отдельного батальона морской пехоты в составе 35 бригады «обращаются к обществу за помощью», чтобы повлиять на высшее руководство батальона и бригады за их приказы.

Один из солдат на видео рассказал, что его подразделение за четыре дня потеряло как минимум 80 человек ранеными и убитыми, но потери могут быть и больше.

Ранее сообщалось, что контрнаступление, которое готовило командование ВСУ в течение нескольких недель, провалилось из-за применения российскими военными новейших «прыгающих» мин, способных улавливать движения противника на расстоянии.

Варвара Кошечкина
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Опубликовано видео с жалующимися на приказы командования морпехами ВСУ
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