Лавров заявил об отсутствии проблем с поставками зерна со стороны России

Глава МИД России Лавров заявил, что со стороны России нет проблем с поставками зерна

Россия не препятствует поставкам зерна на мировые рынки, какие-либо проблемы с ее стороны отсутствуют. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, цитату приводит ТАСС.

«В том, что касается Российской Федерации, никаких проблем с обеспечением устойчивого снабжения мировых рынков зерном не существует», — сообщил глава МИД.

Продовольственный кризис в мире начался в связи с тем, что с Украины не могут вывести тонны зерновых, предназначенных для сбыта на мировых рынках. Ряд украинских и западных политиков обвинили в провоцировании гуманитарного кризиса Москву, которая, в свою очередь, считает происходящее последствием недальновидной политики Европы и США.

При этом Минобороны России действительно приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря до 31 октября.