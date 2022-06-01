Из дела бывшего сенатора Арашукова за разговор с подсудимым исключили присяжную

Присяжную по делу сенатора Арашукова исключили после разговора с подсудимым в столовой

В деле сенатора Арашукова осталось 13 присяжных из 33 отобранных в начале процесса: одна из заседателей решила задать волнующие ее вопросы подсудимому вне судебного процесса — в столовой, о чем судебный пристав написал рапорт. Об этом в среду, 1 июня, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, речь идет об убийстве в 2010 году лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и подсудимом Гузере Хашукаеве, единственном фигуранте дела Арашукова, который находится под домашним арестом, а не в СИЗО. В столовой одна из присяжных задала ему несколько вопросов по аудиозаписи, которую предоставили на обозрение присяжным защитники. Обвинение по какой-то причине не посчитало запись весомой уликой. Разговор на записи изначально был на черкесском языке, но присутствовал и перевод на русский.

Беседу присяжной и подсудимого в столовой увидел судебный пристав, который доложил о случившемся; присяжную отстранили от процесса.

Ранее в Мосгорсуде на процессе по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова был допрошен бывший временно исполняющий обязанности главы Следственного комитате России по Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции Казбек Булатов. По его мнению, обвинение было построено на словах одного человека, но даже если принять их во внимание, то в обвинении есть весомые изъяны.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, они создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Экс-сенатора также обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.