Бывшему президенту Киргизии предъявили новое обвинение

Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинение по делу о столкновениях 2010 года

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили новое обвинение, передает 24.kg.

Атамбаев проходит обвиняемым по уголовному делу о столкновениях в июне 2010 года, сообщил его адвокат Сергей Слесарев. «Алмазбек Атамбаев отказался от участия во всех следственных действиях, связанных с получением уведомления о подозрении и подписанием документов», — добавил защитник.

Ранее Атамбаев был приговорен к 11 годам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Ему также предъявлены обвинения в коррупции, незаконном обогащении, организации захвата власти и убийстве его сторонниками спецназовца при штурме резиденции Атамбаева в 2019 году. Экс-президент утверждает, что все выдвинутые против него обвинения — политические.

В июне 2010 года в Ошской области на юге Киргизии случились столкновения между киргизским и узбекским населением, которые переросли в погромы узбекских кварталов. По официальным данным тогда погибли более 400 человек, а по неофициальным — более двух тысяч. Беспорядки случились спустя два месяца после свержения президента Курманбека Бакиева. Атамбаев тогда входил в состав временного правительства.