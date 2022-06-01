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Новая должность в Австралии поставила под угрозу правление Елизаветы II

Daily Mail: назначение помощника министра в Австралии повысило риск свержения Елизаветы II

Фото: Steve Parsons / Reuters

Введение новой должности помощника министра по делам республики в правительстве Австралии повысило риск свержения королевы Великобритании Елизаветы II с поста главы государства. Об этом сообщает Daily Mail.

После того как в мае 2022 года новым премьер-министром страны был избран лидер левоцентристской Австралийской лейбористской партии Энтони Альбанезе, в состав нового кабинета министров Австралии — конституционной монархии во главе с королевой Елизаветой II — вошел «заместитель министра, ответственный за дела республики». Должность занял член парламента от Сиднея Мэтт Тистлтвейт.

Назначение приветствовало Австралийское республиканское движение, выступающее за введение поста главы государства. Известный сторонник движения, австралийский писатель, журналист, радио- и телеведущий Питер Фицсаймонс написал в Twitter, что «впервые в истории Королевства Содружества в Австралии есть член правительства, исключительно посвятивший себя свержению короны и оказанию помощи Австралии в становлении республики».

Издание подчеркивает, что обещания по изменению государственной строя Австралии не входили в предвыборную программу Альбанезе. Однако он ранее описывал превращение конституционной монархии в республику как «неизбежное», более того, изменение государственного строя Австралии обещали предыдущие лидеры лейбористов.

Отмечается, что на референдуме 1999 года 55 процентов австралийских избирателей проголосовали против становления Австралии республикой, 45 процентов проголосовали за.

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Варвара Кошечкина
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