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В Азербайджане сообщили об обстреле с территории Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле приграничных позиций с территории Армении

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Армении обстреляли приграничные позиции азербайджанских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что с вечера 31 мая до ночи 1 июня армянские подразделения со стороны населенных пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанских военнослужащих, дислоцированных в направлении сел Агдам Товузского района и Зейлик Кельбаджарского района.

В Минобороны добавили, что в ответ на подобные действия ВС Азербайджана «приняли адекватные меры».

28 мая в армянском военном ведомстве сообщили, что азербайджанские войска открыли огонь по позициям ВС Армении, расположенным на юго-восточном участке границы. Отмечается, что в результате ранение получил армянский солдат-срочник.

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Алевтина Запольская
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