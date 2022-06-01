Минобороны заявило о перехвате ракет украинских РСЗО «Смерч»

Минобороны России сообщило о перехвате двух ракет систем залпового огня «Смерч» ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили две принадлежащие Вооруженным силам Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч» в Харьковской области. Об этом в среду, 1 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил также, что семь украинских беспилотников были сбиты в разных районах Харьковской и Херсонской областей. Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтоженном украинском самолете Су-25 в районе Донецкой народной республики.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Ранее 1 июня Минобороны сообщило, что российские реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику ВСУ.

