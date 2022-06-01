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Минобороны заявило о перехвате ракет украинских РСЗО «Смерч»

Минобороны России сообщило о перехвате двух ракет систем залпового огня «Смерч» ВСУ

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили две принадлежащие Вооруженным силам Украины ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч» в Харьковской области. Об этом в среду, 1 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заявил также, что семь украинских беспилотников были сбиты в разных районах Харьковской и Херсонской областей. Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтоженном украинском самолете Су-25 в районе Донецкой народной республики.

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Ранее 1 июня Минобороны сообщило, что российские реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику ВСУ.

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Евгения Куликова
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