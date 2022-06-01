В Канаде отменят уголовное наказание за хранение наркотиков

В Канаде на три года отменят уголовное наказание за хранение запрещенных наркотиков

Канадская провинция Британская Колумбия на три года отменит уголовное наказание за хранение для личного использования и употребление взрослым населением наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство охраны психического здоровья и борьбы с зависимостями Канады.

Лицам старше 18 лет, которые хранят у себя не более 2,5 грамма таких веществ, как опиоиды, кокаин и метамфетамин, предназначенных для личного пользования, не будет грозить арест, штраф или изъятие запрещенного вещества на территории провинции Британская Колумбия.

Отмечается, что употребление наркотиков все же будет запрещено на территории учебных заведений, в детских учреждениях, аэропортах, речных и морских гаванях.

При этом уточняется, что речь идет не о полной легализации, а о временной отмене уголовного преследования за хранение ряда веществ, попадающих сейчас в список нелегальных наркотических или психоактивных cубстанций.

Декриминализация вступит в силу 31 января 2023 года и будет действительна до 31 января 2026 года.

В октябре 2018 года на территории всей Канады была легализовано употребление марихуаны.

Ранее стало известно, что в Мексике вводится полный запрет на продажу электронных сигарет и вейпов. По словам президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, целью данного решения является защита здоровья нации и в особенности детей и подростков, которые подвергаются воздействию токсичных веществ.

