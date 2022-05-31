Еще одна страна ввела полный запрет продажи вейпов

Президент Мексики Лопес Обрадор ввел запрет на продажу электронных сигарет и вейпов

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ о полном запрете продажи электронных сигарет и вейпов в стране. Об этом он сообщил в Telegram​​-канале.

«Сегодня мы подписали указ, который запрещает распространение и коммерциализацию вейпов и электронных сигарет в Мексике», — написал Лопес Обрадор.

По словам мексиканского лидера, целью данного решения является защита здоровья нации и в особенности детей и подростков, которые подвергаются воздействию токсичных веществ.

Ранее в Госдуме России подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Депутаты от ЛДПР отметили, что продажи вейпов в стране стремительно растут. По их данным, в 2020 году продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака составили около 47 миллиардов рублей, а объем нелегального рынка в Рунете — 6,5 миллиона рублей. Парламентарии опасаются, что к следующему году оборот данных средств может увеличиться в пять раз.

В январе сообщалось, что 12-летний мальчик скончался в Бийске после курения вейпа. Еще две девочки были госпитализированы в критическом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.