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Продажи косметики российского производства выросли в 30 раз

«Газета.Ru»: продажи косметики отечественного производства выросли в 30 раз в 2022 году

Фото: Hitesh Dewasi / Unsplash

Продажи косметики российского производства выросли в 30 раз с января по май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году. Соответствующую информацию приводит «Газета.Ru», ссылаясь на исследование онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров первой необходимости «СберМаркет».

Согласно полученным данным, в список самых востребованных отечественных косметических марок за минувшие пять месяцев вошли Librederm, Divage, Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», «Я самая», OLLIN Professional и «Невская косметика». Популярностью у россиян пользовались маски для лица, кремы, скраб для тела, мыло, ватные диски, а также декоративная косметика — тушь для ресниц и гель для бровей.

Упомянутую продукцию на «СберМаркете» представляют семь ретейлеров: «Рив Гош», «Магнит Косметик», «Подружка», «Ассорти идей», «Улыбка Радуги», «Белорусская косметика», «Парфюм Лидер» и «Белорусская косметика».

Ранее в мае представители торговых сетей «Рив Гош», «Золотое яблоко» и «Л’Этуаль» исключили дефицит косметики в России на фоне ухода зарубежных компаний из страны. Данные организации приняли решение изменить приоритетные задачи, сместив фокус на работу с оставшимися на отечественном рынке брендами и развитие собственных марок.

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Полина Гераскина
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