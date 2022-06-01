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Кипр отменил ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации для всех туристов

С 1 июня для въезда на Кипр не требуется ПЦР-тест и сертификат о вакцинации

Фото: Guo Mingfang / Globallookpress.com

С 1 июня Кипр отменил для туристов все коронавирусные ограничения на въезд в страну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительственное бюро печати и информации.

Отмечается, что совет министров Кипра отменил категоризацию стран на основе эпидемиологического риска. Теперь иностранным туристам больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для въезда на остров — новые правила действуют в аэропортах Ларнаки и Пафоса, а также во всех портах республики.

«Конечно, предпринимаются усилия, чтобы еще больше увеличить загруженность рейсов, и результаты вполне положительные. Поставленную нами цель по загруженности рейсов и количеству пассажиров мы не только достигнем, но и превысим», — заявил министр транспорта Яннис Карусос.

Ранее власти Филиппин смягчили правила въезда для иностранных туристов. Так, с 30 мая вакцинированные путешественники могут больше не сдавать ПЦР-тест перед прилетом в страну.

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Дарья Рыбак
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