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Путин допустил возможность досрочного выхода на пенсию для части россиян

Путин поручит правительству изучить идею досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин допустил, что для части россиян может быть введена возможность для досрочного выхода на пенсию — речь идет о многодетных отцах, пишет ТАСС.

Соответствующая идея обсуждалась в ходе общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»: возможность раньше уйти на пенсию уже есть у многодетных матерей. «Хорошо, обязательно посмотрим, я такое поручение правительству дам это проработать», — сказал Путин.

Во время встречи президент также заявил, что стране необходимо наращивать усилия по поддержке многодетных семей, данная тема является одной из тех, которыми надо заниматься «несмотря ни на что и постоянно».

По данным Пенсионного фонда России, срок выхода на пенсию для многодетных матерей зависит от того, сколько детей есть у женщины. Например, тем, у кого их пять или больше, пенсия назначается в 50 лет.

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Платон Щукин
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