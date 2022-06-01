Путин допустил возможность досрочного выхода на пенсию для части россиян

Путин поручит правительству изучить идею досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов

Президент России Владимир Путин допустил, что для части россиян может быть введена возможность для досрочного выхода на пенсию — речь идет о многодетных отцах, пишет ТАСС.

Соответствующая идея обсуждалась в ходе общения с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»: возможность раньше уйти на пенсию уже есть у многодетных матерей. «Хорошо, обязательно посмотрим, я такое поручение правительству дам это проработать», — сказал Путин.

Во время встречи президент также заявил, что стране необходимо наращивать усилия по поддержке многодетных семей, данная тема является одной из тех, которыми надо заниматься «несмотря ни на что и постоянно».

По данным Пенсионного фонда России, срок выхода на пенсию для многодетных матерей зависит от того, сколько детей есть у женщины. Например, тем, у кого их пять или больше, пенсия назначается в 50 лет.