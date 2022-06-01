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В Белокурихе пройдет фестиваль театров кукол

В Белокурихе с 15 по 22 июля пройдет первый летний фестиваль театров кукол

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

В алтайской Белокурихе с 15 по 22 июля пройдет первый летний фестиваль театров кукол, который объединит коллективы со всей России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В мероприятии примут участие небольшие творческие студии, государственные театры и городские коллективы. Они покажут спектакли разных жанров — сказки, музыкальные и народные петрушечные комедии, импровизации.

Гости фестиваля смогут увидеть театральных кукол, сделанных в разных техниках: классических марионеток и тростевых кукол, планшетных и теневых, перчаточных и кукол-великанов.

«Многим кажется, что кукольный театр — это что-то легкомысленное, сугубо детское. На самом деле театр кукол сегодня поднимает темы философские, политические, глубоко нравственные, не только для детей, но и для взрослых», — рассказала руководитель проекта Елена Копылова.

Ранее, 30 мая, на Урале стартовал фестиваль театров малых городов России — он продлится до 5 июня. В культурном мероприятии приняли участие около 20 творческих коллективов из разных уголков страны.

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Мария Гейн
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