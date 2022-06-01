Инновационным российским компаниям захотели уменьшить налоги

Минэкономразвития захотело уменьшить налоги для инновационных компаний

Министерство экономического развития захотело снизить налоги для инновационных российских компаний и разработало соответствующий законопроект, пишут «Ведомости». В частности, для них предлагается обнулить налог на прибыль и снизить страховые взносы.

Инициатива предполагает создание отдельной категории компаний, в которую будут попадать разработчики и производители высокотехнологичных товаров, не входящие в реестр IT-организаций и не выпускающие электронную продукцию. Для последних двух категорий в России уже действуют специальные налоговые условия.

Претенденты на новые льготы должны будут соответствовать определенным критериям, главный среди которых — годовая выручка от одного до 15 миллиардов рублей. Также предприятия не должны иметь государственного участия в капитале, а доля доходов от реализации разработанных и произведенных товаров должна быть не менее 70 процентов от общей выручки.

К отраслям, на которые может распространиться новый режим, относятся производство электрооборудования, транспортных средств, летательных аппаратов, медицинского оборудования, химических веществ, лекарственных средств и некоторых других категорий товаров.

Для таких компаний предлагается отменить налог на прибыль, а страховые взносы снизить с 15 до 7,6 процента. Предполагается, что льготы будут действовать в течение ближайших 10 лет.

