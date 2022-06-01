Европе предрекли «драку» за газ

CNN: «погоня» ЕС за газом приведет к дефициту энергоресурсов предстоящей зимой

«Погоня» стран Европы за газом при отказе от российского топлива может привести предстоящей зимой к дефициту энергоресурсов, что приведет к «драке» за голубое топливо. Об этом пишет CNN.

Как пишет издание, европейцы начали наперегонки скупать СПГ, дестабилизировав весь рынок. Однако если Евросоюзу удастся «резко снизить» зависимость от российского газа, общемировой спрос на сырье к концу 2022 года превысит предложение на 26 миллионов тонн. В материале отмечается, что на рынке сложились все условия для устойчивого дефицита поставок, роста цен, крайней волатильности, восходящей тенденции на рынках и активизации газовой геополитики.

Издание предрекает, что с самыми серьезными последствиями складывающегося положения столкнутся, скорее всего, бедные экономики азиатских стран.

План Евросоюза REPowerEU по отказу от российского топлива в ответ на начало спецоперации на Украине предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер подтвердил отказ Евросоюза вводить эмбарго на российский газ. «Уже вчера было очевидно, и я говорю это сегодня снова. Не будет темы газового эмбарго. Это четко дал понять [канцлер ФРГ] Олаф Шольц, — сказал Нехаммер журналистам. — (…) Поэтому газовое эмбарго не будет обсуждаться в следующем пакете санкций», — рассказал он.