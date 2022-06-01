Российскому экспорту нефти предсказали резкое снижение

Fitch спрогнозировали снижение российского экспорта нефти на 2–3 млн баррелей в сутки

Эксперты Fitch Ratings опубликовали прогноз, согласно которому к концу 2022 года российский экспорт нефти снизится на 2–3 миллиона баррелей в сутки, что эквивалентно четверти всей добычи в стране.

Европейское эмбарго в отношении российской нефти окажет значительное влияние на мировой рынок нефти, так как сейчас она составляет около 30 процентов импорта ЕС, указали экономисты. После вступления запрета в силу Россия будет вынуждена резко перенаправить объемы топлива в другие страны, в том числе в Индию и Китай, которые уже активно наращивают закупки.

Однако аналитики Fitch считают, что перенаправление всех объемов нефти и нефтепродуктов на альтернативные рынки может оказаться невозможным для России. Главными проблемами для страны станут инфраструктурные ограничения, отказ покупателей от «токсичного» топлива и логистические препятствия, в частности, возможные ограничения на страхование грузов, перевозящих российскую нефть.

Соглашение о запрете импорта российской нефти и нефтепродуктов по морю, заключенное странами ЕС, перенаправит торговые потоки и сохранит цены на высоком уровне, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, отмечает Fitch. Агентство напомнило, что нефть, поставляемая по трубопроводу, временно освобождена от запрета, чтобы дать дополнительное время для замещения российского импорта странам, не имеющим выхода к морю — прежде всего Венгрии, Словакии и Чехии.

