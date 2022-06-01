Блогерша избавилась от филлеров и осталась с «мячами для гольфа» во лбу

Daily Star: блогерша Джесси Карр осталась с сильным отеком после удаления филлеров

Австралийская блогерша Джесси Карр удалила филлеры и показала лицо после процедуры. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал журналистов Daily Star.

Пользовательница сети с никнеймом _jessiecarr решила избавиться от эффекта «лисьего взгляда», которого некогда добилась с помощью инъекций у косметолога. Данная манипуляция подразумевает подкожное введение нитей, которые приподнимают брови и веки и создают миндалевидную форму глаз.

В опубликованном видео девушка запечатлела себя после избавления от филлеров. На размещенных кадрах видно, что австралийка осталась с сильным отеком, из-за которого ее лицо стало асимметричным. Блогерша также призналась, что испытывала сильные боли. «У меня будто два мяча для гольфа во лбу», — иронично отметила Карр.

Героиня материала посоветовала подписчикам по возможности не делать нитевую подтяжку лица. Свой нынешний внешний вид она сравнила с персонажем Мегамозгом — героем одноименного мультфильма.

В апреле блогерша Лорен Эвенс увеличила губы филлерами и удивилась, увидев себя в зеркале. Девушка призналась, что увлекается инъекциями уже несколько лет и никогда не испытывала трудностей при реабилитации. Однако последняя процедура оставила ее с внешностью бабуина, спровоцировав аномальный отек и анафилактический шок.

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