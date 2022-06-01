Рыба-ползун сама запрыгнула рыбаку в горло и поранила его своими шипами

Daily Mirror: в Таиланде рыбак едва не задохнулся из-за запрыгнувшей ему в горло рыбы

В провинции Пхатталунг в Таиланде рыбак обратился в больницу после того, как рыба-ползун внезапно выпрыгнула из воды и попала ему в горло. Мужчина едва не задохнулся, сообщает Daily Mirror.

Врачи сделали рентген и заметили, что между горлом и носовой полостью пострадавшего застрял пресноводный анабас. Пытаясь вырваться через его нос, он поранил рыбака своими шипами. Медикам удалось извлечь рыбу. Мужчина находится в стабильном состоянии и сейчас восстанавливается в больнице.

Придя в себя, рыбак рассказал, что инцидент произошел, когда он занимался подводной охотой. Стоило ему вынырнуть, чтобы подышать, как в тот же момент анабас сам запрыгнул прямо ему в горло.

Рыбы-ползуны, также известные как анабасы (Anabas testudineus), встречаются в Южной Азии и на Филиппинских островах. Благодаря специальному дыхательному органу они могут прожить без воды от шести до десяти дней. Известны случаи, когда они не только выползали на берег, но и залезали на деревья.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чаочжоу десятки рыб-ползунов вышли из воды и поползли в другие водоемы. Поводом для переселения послужило ухудшение качества воды в пруду.