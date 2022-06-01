Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Рыба-ползун сама запрыгнула рыбаку в горло и поранила его своими шипами

Daily Mirror: в Таиланде рыбак едва не задохнулся из-за запрыгнувшей ему в горло рыбы

Фото: camila igisk / Unsplash

В провинции Пхатталунг в Таиланде рыбак обратился в больницу после того, как рыба-ползун внезапно выпрыгнула из воды и попала ему в горло. Мужчина едва не задохнулся, сообщает Daily Mirror.

Врачи сделали рентген и заметили, что между горлом и носовой полостью пострадавшего застрял пресноводный анабас. Пытаясь вырваться через его нос, он поранил рыбака своими шипами. Медикам удалось извлечь рыбу. Мужчина находится в стабильном состоянии и сейчас восстанавливается в больнице.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Придя в себя, рыбак рассказал, что инцидент произошел, когда он занимался подводной охотой. Стоило ему вынырнуть, чтобы подышать, как в тот же момент анабас сам запрыгнул прямо ему в горло.

Рыбы-ползуны, также известные как анабасы (Anabas testudineus), встречаются в Южной Азии и на Филиппинских островах. Благодаря специальному дыхательному органу они могут прожить без воды от шести до десяти дней. Известны случаи, когда они не только выползали на берег, но и залезали на деревья.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чаочжоу десятки рыб-ползунов вышли из воды и поползли в другие водоемы. Поводом для переселения послужило ухудшение качества воды в пруду.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Путин уволил пятерых генералов
Путин предложил увеличить размер выплат удостоенным ордена «Родительская слава»
Лукашенко рассказал о психологических угрозах для Белоруссии
TikTok восстановил аккаунт RT DE
Стало известно наказание для 107 мигрантов за драку на московской стройке
NYT рассказала об уроках медитации для бойцов теробороны на Украине
Учительница назвала исполнивших «ЛГБТ-танец» лицеистов интеллектуалами
Парикмахер назвал гендерно-нейтральные стрижки трендом 2022 года
Самый первый iPad Pro признали устаревшим
Тела двух отравившихся газом родственников нашли в подмосковной квартире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.