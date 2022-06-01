В России увеличился прожиточный минимум

Прожиточный минимум в России увеличился на 10 процентов

В России с 1 июня на 10 процентов увеличился прожиточный минимум. Это следует из постановления правительства от 28 мая, опубликованного на сайте кабинета министров.

Прожиточный минимум с июня вырастет на 10 процентов и составит 13919 рублей на душу населения в целом по стране, 15172 рубля — для трудоспособного населения, 13501 рубль — для детей и 11970 рублей — для пенсионеров.

В России прожиточный минимум используется при расчете некоторых мер государственной поддержки, в том числе ежемесячных пособий на ребенка до трех лет, выплат на детей от трех до 17 лет из малообеспеченных семей.

По данным правительства, в России, по состоянию на май 2022 года, выплаты, привязанные к размеру прожиточного минимума, получали около 15 миллионов человек.